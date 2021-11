"The Voice Senior 3": Wiemy, kiedy premiera nowego sezonu. W jury dwie nowe gwiazdy

" The Voice Senior " to program muzyczny, który wyłoni najbardziej uzdolnionych polskich seniorów. Aby wystąpić w show trzeba mieć ukończone 60 lat. Zasady programu są bardzo podobne jak w przypadku "The Voice of Poland". Występy na wszystkich etapach zostaną ocenione przez trenerów. Podczas castingów seniorzy wybierają drużynę ulubionego trenera, a następnie będą rywalizować o miejsce w wielkim finale. Program będzie się składał z czterech odcinków. Emisja pierwszego odbędzie się już 7 grudnia o godzinie 20:05 w TVP2. Zobacz także: Margaret odchodzi z "The Voice of Poland"? Piosenkarka zdradziła swoje plany związane z show /p> Jurorzy pierwszej edycji "The Voice Senior" Na fotelach trenerskich w programie "The Voice Senior" zobaczymy dobrze nam już znanych trenerów z formatu "The Voice of Poland: Andrzeja Piasecznego , który występował w pierwszej, szóstej, siódmej i ósmej edycji oraz Marka Piekarczyka , którego mogliśmy podziwiać w drugiej, trzeciej, czwartej i piątej części show. Natomiast pozostałymi trenerkami będą Urszula Dudziak oraz Alicja Majewska . Dla obu będzie to debiut w roli jurorek. Wyświetl ten post na Instagramie. Ruszyły nagrania pierwszej edycji @thevoiceseniortvp! ✌️ #thevoicesenior #thevoiceseniortvp #trenerzy #prowadzący #tvp #rochstar #senior #seniorzy #musicshow Post udostępniony przez @ thevoiceseniortvp Lip 19, 2019 o 12:45 PDT Zobacz także: Kim jest Alicja Szemplińska, zwyciężczyni The Voice of...