Powstanie polska edycja programu "The Voice Kids"! Okazuje się, że Telewizja Publiczna planuje emisję dziecięcego odpowiednika "The Voice of Poland". Według informacji portalu Wirtualnemedia.pl władze Telewizji Publicznej zleciły już producentowi realizację pierwszej edycji talent-show, która ma powstawać równolegle do ósmej edycji "The Voice of Poland". Jak już wiemy, program "The Voice of Poland" trafi do jesiennej ramówki stacji - czy również wtedy zobaczymy premierowe odcinki "The Voice Kids"?

Pierwsza edycja "The Voice Kids" w Polsce!

Portal przypomina, że firma Rochstar, która produkuje "The Voice of Poland" i "The Voice Kids", już kilka lat temu proponowała TVP realizację dziecięcego show. Władze Telewizji Publicznej nie były wówczas zainteresowane emisją programu. Teraz jednak, widzowie będą mogli zobaczyć show na antenie TVP. W programie będą występować dzieci w wieku 6-14 lat. Portal donosi, że wciąż nie wiadomo, czy "The Voice Kids" trafi do jesiennej ramówki, czy zostanie pokazany w późniejszym terminie. Wciąż nie ma również informacji, kto zasiądzie w jury programu.

Będziecie oglądać "The Voice Kids"? Kogo chcielibyście zobaczyć w jury?

