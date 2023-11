Reklama

Za nami 8. odcinek "Tańca z Gwiazdami"! W ćwierćfinale tańczyły 4 pary. Z programem pożegnali się Dariusz Wieteska i Katarzyna Vu Manh.

Słusznie?

Najlepsi znowu byli Kasia Dziurska i Tomasz Barański. Do niedawna nie było wiadomo, czy zobaczymy w tym odcinku Popka, który z wycieńczenia organizmu trafił do szpitala. Ale raper nie dał za wygraną i zatańczył. Jak sobie poradził?

Dziś pary tańczyły do znanych utworów z różnych zakątków świata. A także przygotowywały tańce nie znając muzyki, jakby miały startować w turnieju tanecznym.

Kto pojawi się na parkiecie?

Popek i Janja Lesar

Beata Tadla i Jan Kliment

Dariusz Wieteska i Katarzyna Vu Manh

Katarzyna Dziurska i Tomasz Barański

Zobaczcie naszą relację z 8. odcinka "Tańca z Gwiazdami"?

21:30

Popek i Jania w tańcu współczesnym w Nowym Jorku.

- Za subtelność i to, jak bezpiecznie czuje się tancerka w twoich ramionach - duże brawa. - Fantastycznie – Grabowski - Pomagałeś Janii we wszystkim, ja wiele razy byłam zrzucana przez partnerów na głowę i bolało. Chciałabym, żebyś więcej tańczył, ale choreografia była robiona pod ciebie, czyli pod wielkiego faceta, bo nie będziesz wielkim tancerzem - powiedziała Ola. - Ty zrobiłeś to co należało. Nadźgaliście tyle akrobatycznych figur, jak maku w makowcu. Za dużo! Ale było ładnie.

Oceny:

Pavlović 9

Grabowski 10

Jordan 9

Malitowski 9 – najlepsze wykonanie dzisiaj - powiedział juror.

W sumie: 46 punktów

21:25

Beata Tadla i Jan Kliment - tańczą walc angielski w Wenecji.

- Zdecydowanie mniej się męczyłem przy tym waszym standardzie - Malitowski. - To był ładny i poprawny - walc angielski - oceniła Pavlović. - Robisz duże postępy w standardzie, rama była dużo lepsza – Jordan.

Oceny:

Iwona 8

Grabowski 9

Jordan 8

Malitowski 7

W sumie: 32 punkty.

21:15

Darek Wieteska i Kasia Vu Manh tańczą tango argentyńskie w Argentynie.

- O wiele lepiej niż samba – ocenił Malitowski. - Cały czas się uśmiechałeś, to super. Chlałabym, żebyś ty więcej prowadził, a nie że Kasia ciebie prowadziła – powiedziała Jordan. - Widać, że Kasia brała twoją rękę i się prowadziła, ale było lepiej - oceniła Pavlović.

Ocena:

Pavlović 6

Grabowski 8

Jordan 6

Malitowski 6

W sumie: 26 punktów.

21:09

Kasia Dziurska i Tomasz Barański tańczą rumbę pod niebem Paryża.

- Wszystko było płynne i ładne - oceniła Jordan - Było za agresywnie, zabrakło mi za tej płynności właśnie - Malitowski. - Piękne to było i ta Wieża Eiffla - rozmarzył się Grabowski. - Tutaj takiego tańca nie uświadczysz, to było genialne. Najlepszy taniec - rozpływała się Pavlović.

Michał Malitowski 8

Ola Jordan 10

Iwona Pavlović 10

Andrzej Grabowski 10

W sumie: 38 punktów.

Czas na kolejne tańce.

Gwiazdą odcinka jest zespół Pectus.

20:55 Popek i Jania Lesar tańczą cha-chę.

- Dawno się tak nie rozbawiłam gdy ty pracowałaś stópkami. Czepiałabym się tylko twoich bioderek.

Grabowski zasugerował, żeby mogła sama pokazać jak tańczyć a nie wiecznie się czepiać.

Pavlović zatańczyła z Jordan sambę.

- No ładnie tańczysz Iwona, nie wiedziałem – podsumował Grabowski.

- Ja się nie spodziewałem takiego dobrego tańca z twojej strony, więc jestem zaskoczony – jestem w szoku, że było nieźle jak na taniec którego nienawidzisz – ocenił Malitowski.

Grabowski wybrał na za tydzień jive'a dla Popka.

Oceny: W sumie: 34 punkty

20:50 Beata Tadla i Janek Kliment zatańczyli jive'a.

- Dałaś radę, Beatka - Malitowski - Słuchałaś muzyki, partnera – bardzo ładnie – Jordan. - Fantastyczne wyczucie rytmu i współpraca z Jankiem – bardzo mi się podobało Grabowski. - Nie zgadzam się z przedmówcami. Było zbyt grzecznie i zachowawczo, a jak chcesz wejść do półfinału to musisz dać z siebie więcej - podsumowała Pavlović.

- Chcę cię zobaczyć w standardzie za tydzień – Tango – wybrała Ola Jordan.

Oceny:

Michał Malitowski 8

Ola Jordan 7

Iwona Pavlović 6

Andrzej Grabowski 9

W sumie: 30

20:43 Darek Wieteska i Kasia Vu Manh zatańczyli sambę.

- Przynajmniej figury sambowe, ale stopy klapciate! Fatalne, jesteś aktorem co gra tancerza, a mistrzostwo polega na tym, żeby nim zostać - oceniła ostro Pavlović. - Tańczyliście dwa tańce, Kasia sambę, a Darek coś podobnego – powiedział Grabowski - Cieszę się, że jesteś z nami, bo lubię jak komuś wychodzi – śmiał się Malitowski - To było fatalne. - Jaki taniec za tydzień powinni zatańczyć? – zapytał Ibisz – Malitowski odpowiedział, że żaden!

Następny taniec, jeśli uda im się przejść do półfinału to - walc angielski.

Oceny:

Michał Malitowski 3

Ola Jordan 6

Iwona Pavlović 5

Andrzej Grabowski 8

W sumie: 22 punkty.

21:14 Kasia Dziurska i Tomasz Barański trenowali tango bez muzyki. Jak im pójdzie na parkiecie?

Na parkiecie dowiedzieli się, do jakiego utworu - tańczą - to Kylie Minogue "Can't Get You Out Of My Head"

- Dla turniejowców to normalne że włączają muzykę na parkiecie nie wiadomo jaką i trzeba tańczyć. I wam to pięknie wyszło. Bo normalnie jesteście nauczeni, że na hasło Kocham", ty podchodzisz. Tu nie wiedzieliście, jakie będzie tempo - powiedziała Iwona. - Bardzo pięknie, mnie też muzyka w tańcu nie przeszkadza - ocenił Grabowski.

Za tydzień Kasia i Tomek (jeśli przejdą) zatańczą pasodoble – wybrał dla nich taniec Malitowski.

Punktacja:

Michał Malitowski - 8

Ola Jordan - 9

Iwona Pavlović - 8

Andrzej Grabowski - 10

W sumie 35 punktów.

Próby Beaty Tadli z Wenecji wyglądają tak:

Zaraz zaczynamy!