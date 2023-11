4 z 7

Joanna Mazur i Jan zatańczyli w strojach z filmu "Matrix". Niewidoma sportsmenka przyznała, że fabuła z filmu s-f pasuje do jej życia. Przyznała jednocześnie, że chodzi do kina, ogląda filmy i czyta książki. Wie, że ludzi zawsze to dziwi. Na scenie mogliśmy podziwiać ją w zupełnie innym wydaniu niż dotychczas. Wystąpiła także ze swoim przewodnikiem biegowym.

Tak wygląda idealny freestyle - powiedziała Iwona Pavlović.

Występem Joanny zachwyceni byli także Andrzej Grabowski i Ola Jordan. Para zdobyła 30 punktów.