"Taniec z Gwiazdami" 13: Widzowie oburzeni werdyktem w półfinale! "Wielka szkoda"

Karolina Pisarek odpadła z "Tańca z Gwiazdami": "Odchodzimy z klasą". Co na to widzowie?

Karolina Pisarek odpadła w siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. Choć modelka i jej taneczny partner, Michał Bartkiewicz, zdobyli naprawdę wysokie noty od jurorów za oba występy, widzowie nie dali im szans na dalszą walkę o Kryształową Kulę. Jak modelka zareagowała na ten werdykt? Co piszą fani programu? Zobaczcie! "Taniec z Gwiazdami": Karolina Pisarek żegna się z show W poniedziałkowym odcinku "Tańca z Gwiazdami" na parkiecie pojawiło się pięć par, a wśród nich budząca największe kontrowersje Karolina Pisarek oraz Michał Bartkiewicz. Modelka z odcinka na odcinek robiła spore postępy (bywało, że otrzymywała "1"), zdobywając coraz wyższe noty od jurorów. W ostatnim odcinku Andrzej Grabowski przyznał jej za pierwszy taniec (w towarzystwie babci) "10", a Iwona Pavlović nie szczędziła pochwał za cha chcę, którą wykonali już w duecie. Ostatecznie jednak to właśnie Pisarek musiała pożegnać się z programem. Zaraz po ogłoszeniu wyników Karolina i Michał udzielili krótkiego wywiadu na Instagramie "Tańca z Gwiazdami" i opowiedzieli o swoich emocjach! My jesteśmy dumni, bo odchodzimy z klasą, naprawdę ładnie nam wszystko wyszło, jesteśmy dumni! Cieszę się, że mogę wrócić do domu, mogę zaopiekować się swoim domem, mężem, psem… - mówiła zadowolona Pisarek. Jej partner dodał, że chciałby zatańczyć jeszcze w jednym odcinku, żeby Karolina mogła rozwinąć skrzydła bardziej, niestety, nie będzie im to dane: Ten okres był jednym z moich najpiękniejszych! - dodała Pisarek. Jak na werdykt zareagowali internauci, którzy po prawie każdym wcześniejszym odcinku pisali, że to właśnie Pisarek powinna odpaść ? Tym razem, o dziwo, większość jest nieco... rozczarowana werdyktem: Szkoda. Widać, że się naprawdę...