Poruszające sceny w "The Voice Senior". Tego jeszcze nie było w siedmioletniej historii muzycznego talent show TVP. Zobaczcie, co wydarzy się w programie. Mamy gorący fragment nowego odcinka. Sprawdź szczegóły.
Już dziś wieczorem widzowie Telewizyjnej Dwójki zobaczą kolejny odcinek najnowszej edycji "The Voice Senior". Co tym razem wydarzy się w programie? Na scenie zaprezentuje się naprawdę wyjątkowy duet.
Małżeństwo zaśpiewa w "The Voice Senior"
Na początku stycznia br. wystartowała najnowsza edycja "The Voice Senior". Program prowadzą Marta Manowska i debiutujący w tej roli Łukasz Nowicki, a uczestników oceniają: Majka Jeżowska, Alicja Majewska, Robert Janowski oraz Andrzej Piaseczny. W muzycznym show nie brakuje pięknych głosów, wielkich emocji i wzruszeń. Tydzień temu uczestnik "The Voice Senior" nieźle zaskoczył jurorów, ale również w najnowszej odsłonie programu nie zabraknie niespodzianek.
Okazuje się, że w "The Voice Senior" po raz pierwszy w historii na scenie zaprezentuje się małeństwo! Barbara i Albert Czarkowscy są razem od 45 lat.
Poznałam mojego przyszłego męża, który był basistą w zespole, z którym się mijaliśmy na trasach
Dziś państwo Czarkowscy wystąpią w programie, ale na scenie nie stworzą duetu - w "The Voice Senior" zaprezentują się przed trenerami w pojedynkę. Czy zdobędą serca jurorów i przejdą do kolejnego etapu? Tego dowiemy się już dziś wieczorem. Teraz zobaczcie fragment nowego odcinka, w którym pojawią się Barbara i Albert Czarkowscy.
