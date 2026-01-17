Już dziś wieczorem widzowie Telewizyjnej Dwójki zobaczą kolejny odcinek najnowszej edycji "The Voice Senior". Co tym razem wydarzy się w programie? Na scenie zaprezentuje się naprawdę wyjątkowy duet.

Małżeństwo zaśpiewa w "The Voice Senior"

Na początku stycznia br. wystartowała najnowsza edycja "The Voice Senior". Program prowadzą Marta Manowska i debiutujący w tej roli Łukasz Nowicki, a uczestników oceniają: Majka Jeżowska, Alicja Majewska, Robert Janowski oraz Andrzej Piaseczny. W muzycznym show nie brakuje pięknych głosów, wielkich emocji i wzruszeń. Tydzień temu uczestnik "The Voice Senior" nieźle zaskoczył jurorów, ale również w najnowszej odsłonie programu nie zabraknie niespodzianek.

Okazuje się, że w "The Voice Senior" po raz pierwszy w historii na scenie zaprezentuje się małeństwo! Barbara i Albert Czarkowscy są razem od 45 lat.

Poznałam mojego przyszłego męża, który był basistą w zespole, z którym się mijaliśmy na trasach mówi pani Barbara w wideo zapowiadającym najnowszy odcinek ''The Voice Senior''.

Dziś państwo Czarkowscy wystąpią w programie, ale na scenie nie stworzą duetu - w "The Voice Senior" zaprezentują się przed trenerami w pojedynkę. Czy zdobędą serca jurorów i przejdą do kolejnego etapu? Tego dowiemy się już dziś wieczorem. Teraz zobaczcie fragment nowego odcinka, w którym pojawią się Barbara i Albert Czarkowscy.

