Grzegorz Bardowski z "Rolnik szuka żony" uczcił Dzień Kobiet, ale to gest Ani rozczulił internautów! 

Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" to najpopularniejsi uczestnicy hitowego show TVP. W tym roku będą obchodzili już piątą rocznicę ślubu. Doczekali się dwójki wspaniałych dzieci, a ich uczucie z roku na rok staje się coraz bardziej gorące. Grzegorz uczcił dziś Dzień Kobiet, a miłe słowa skierował nie tylko do swojej małżonki. Zobaczcie, jak spędzili ten wyjątkowy dzień. Ania to szczęściara!

Jak wyglądał Dzień Kobiet u Ani i Grześka Bardowskich z "Rolnik szuka żony"?

Ania i Grzegorz Bardowscy poznali się na planie "Rolnik szuka żony". Grzegorz oświadczył się ukochanej kilka miesięcy po zakończeniu programu. Zakochani wzięli ślub w kwietniu 2016 roku. Od tego czasu wiele się zmieniło. Ich rodzina powiększyła się o synka Jasia oraz córeczkę Liwię. Niedługo Bardowskich czeka przeprowadzka do wymarzonego domu. Ich nowe lokum będzie miało aż 200 m2! Anna i Grzegorz spędzają na budowie każdą wolną chwilę.

Internauci uwielbiają śledzić losy swoich ulubieńców z "Rolnik szuka żony". Szczególnie, że ich relacja jest godna pozazdroszczenia. Grzegorz Bardowski na co dzień ciężko pracuje ale zawsze w ciągu dnia znajdzie chwilę, aby wrócić do domu i choć chwilę spędzić ze swoimi dziećmi.

Dziś szczególnie uczcił Dzień Kobiet, a w końcu w domu ma ich aż dwie! W sieci pojawiło się urocze zdjęcie Bardowskich, na którym Grzegorz trzyma Annę na rękach:

Bo Was kobiety, należy nosić na rękach, nie tylko od święta.🌷🌞 Wszystkim Paniom życzę dużo uśmiechu i miłości każdego dnia!🌷🌷🌷 Grzesiek

Mimo tego, że to jest święto kobiet, Ania Bardowska nie zapomniała o akcencie, który doceni jej męża. Na ścianie, która widnieje za rolnikami widać napis:

Mężu dla Ciebie wszystko!

Internauci są zachwyceni tym małym, romantycznym akcentem:

- Lepszej "ścianki " nie widziałam. 11 przykazanie "Mężu dla Ciebie wszystko" 😁😂

- pięknie zdjęcie! MIŁOŚCI KOCHANI ♥️

- Cudownie na was patrzeć 😍

Trudno się nie zgodzić!

