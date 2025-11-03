Wiktoria Gorodecka, aktorka i uczestniczka programu „Taniec z Gwiazdami”, otworzyła się na temat emocji towarzyszących jej występom. W wywiadzie opublikowanym na portalu Plejada.pl przyznała, że od początku zmagała się z ogromnym lękiem przed kompromitacją.

— Kompromitacji — tak jednym słowem odpowiedziała, zapytana, czego bała się najbardziej przed pierwszym występem. Gorodecka przyznała, że była załamana po pierwszych treningach, a taniec towarzyski okazał się znacznie trudniejszy, niż przypuszczała. Jak podkreśliła, miała wcześniej przekonanie, że dzięki dobrej koordynacji ruchowej poradzi sobie bez problemu. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna.

Bałam się, że nie podołam. Łzy napływają mi do oczu - wyznała w rozmowie.

Zaskakujące wyznanie Wiktorii Gorodeckiej

Wbrew wcześniejszym opiniom i medialnym doniesieniom, Wiktoria Gorodecka stanowczo zaznaczyła, że nigdy wcześniej nie miała styczności z tańcem towarzyskim. Przyznała, że początkowo sądziła, iż taniec przyjdzie jej łatwo, jednak szybko zorientowała się, że to poważna dziedzina sportu.

Aktorka porównała treningi taneczne do prób teatralnych, przyznając, że wcześniej momenty intensywnego stresu zdarzały się jej raz na kilka miesięcy. Teraz takie chwile napięcia przeżywa minimum dwa razy w tygodniu.

Gdy nie radzę sobie z emocjami, Kamil (Kamil Kuroczko — partner taneczny) łapie mnie za rękę i daje chwilę dla siebie relacjonuje.

Dlaczego zmieniła nazwisko? Kulisy decyzji aktorki

Wiktoria Gorodecka występuje w programie pod zmienioną wersją swojego nazwiska. Jak wyjaśniła, w dokumentach figuruje jako „Gorodeckaja”, jednak zdecydowała się na uproszczenie ze względu na prowadzących oraz łatwiejszy odbiór medialny.

Koledzy już w szkole teatralnej śmiali się z mojego nazwiska. Pomyślałam, że warto to uprościć - tłumaczy.

Dodała również, że często słyszała od ludzi, że nie mogą zapamiętać jej nazwiska mimo pozytywnych ocen jej ról. To również wpłynęło na decyzję o medialnym skróceniu nazwiska do formy „Gorodecka”.

Jak udział w programie wpływa na jej psychikę

W wywiadzie Gorodecka nie ukrywała, że udział w „Tańcu z Gwiazdami” to jedno z największych wyzwań w jej karierze. Choć to doświadczenie kosztuje ją wiele emocji, daje jej także dużą satysfakcję.

To program idealnie skrojony pod mój charakter. Stawiam sobie wysoko poprzeczkę, a kiedy ją osiągam, czuję dumę i radość - przyznała.

Mimo trudnych chwil i ogromnego stresu nie żałuje swojej decyzji. Dla aktorki udział w tanecznym show to niepowtarzalne przeżycie, którego nie da się odtworzyć.

