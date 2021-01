Synek Bardowskich z "Rolnik szuka żony" uroczo uczcił Dzień Babci i Dziadka! Taki wnuczek to skarb! 

Bardowscy z "Rolnik szuka żony" są bardzo rodzinni, nic dziwnego, że tych wartości uczą się od nich ich pociechy. Starszy synek Janek, wyjątkowo uczcił dziś dzień Babci i Dziadka. Dziś wraz z rodzicami pojawił się u ukochanych dziadków, aby wręczyć im małe prezenty z okazji ich święta i powiedzieć, jak bardzo ich kocha! Ania pokazała urocze nagranie w sieci.

Dzień Babci u Bardowskich z "Rolnik szuka żony"

Anna i Grzegorz Bardowscy poznali się na planie programu "Rolnik szuka żony". Pomimo tego, że od emisji edycji, w której wzięli udział minęło już kilka dobrych lat, oni wciąż zaskarbiają sobie sympatię internautów. Ania Bardowska jest bardzo aktywna na swoim koncie na Instagramie. W tej chwili śledzi ją ponad 210 tysięcy osób! Bardowscy bez wątpienia są najbardziej lubianą parą ze wszystkich edycji, przy okazji chętnie dzielą się nowinami ze swojego życia. Niedługo spełni się ich jedno duże rodzinne marzenie. Wprowadzą się do 200 metrowego domu, którego budowa jeszcze trwa.

Bardowcy pomimo zajętości i dzielenia czasu pomiędzy pracę a budowę domu marzeń zawsze znajdują czas dla rodziny. Grzegorz w jednym z filmików publikowanych na kanale żony, przyznał, że zawsze znajdzie w ciągu dnia chociaż chwilę, aby dołączyć do żony i dzieci i spędzić z nimi cenny czas. Rodzinność to zdecydowanie cecha, która wyróżnia Bardowskich. Rodzinne są również ich pociechy! Anna Bardowska zrelacjonowała dziś na Instastory odwiedziny u babci i dziadka z okazji Dnia Babci i Dziadka. W końcu dziś jest szczególny dzień! Jaś miał dla swoich ukochanych dziadów wyjątkowe laurki z sercem. Nie zabrakło również przepięknego bukietu kwiatów! Taki wnuczek to skarb!

Ania i Grzegorz Bardowscy oraz ich dzieci wyjątkowo uczcili Dzień Babci i Dziadka. Janek miał wyjątkowe prezenty dla ukochanych dziadków!

