Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak to para, która wygrała pierwszą polską edycję "Love Island". Choć początkowo nikt nie wierzył, że mogą stworzyć trwałą relację, oni udowodnili, że jest inaczej. Sylwia i Mikołaj dotarli do finału, w którym fani zdecydowali, że to właśnie im należy się główna wygrana w wysokości 100 tysięcy złotych.

Para wróciła już do Polski ze słonecznej Hiszpanii. Jak układa się ich relacja? Czy czar nie prysł po zgaśnięciu kamer? Spytaliśmy Sylwię, jak wyglądają ich pierwsze dni w "realnym" świecie. Zobaczcie, co nam zdradziła!