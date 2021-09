Sylwia Grzeszczak nową trenerką w „The Voice of Poland”! Jak się sprawdzi?

Wiadomo już, kto poprowadzi dwunastą edycję "The Voice of Poland"! Wielki hit Telewizyjnej Dwójki wraca na antenę Telewizyjnej Dwójki i już za kilka tygodni widzowie zobaczą pierwszy odcinek programu. Do tej pory producenci nie zdradzali, kto zostanie gospodarzem "The Voice of Poland", ale teraz podali nazwiska gwiazd, które poprowadzą muzyczne talent-show! Zmiany wśród prowadzących w "The Voice of Poland" Już 11 września ruszy dwunasta edycja "The Voice of Poland". Jak już wiemy, w roli trenerów tym razem zobaczymy: Justynę Steczkowską, Sylwię Grzeszczak, Marka Piekarczyka oraz Tomsona i Barona. Poprzednią edycję show prowadzili Tomasz Kammel, Maciej Musiał oraz Adam Zdrójkowsk i i Małgorzata Tomaszewska- niestety, ostatnio portal wirtualnemedia.pl informował ostatnio, że w dwunastej edycji z pewnością nie zobaczymy już Macieja Musiała i Adama Zdrójkowskiego. Kto ich zastąpi w roli gospodarzy "The Voice of Poland 12? Teraz wszystko stało się jasne. Okazuje się, że najnowszą edycję "The Voice of Poland" ponownie poprowadzą Tomasz Kammel i Małgorzata Tomaszewska, ale tym razem dołączy do nich... Aleksander Sikora, którego widzowie doskonale znają m.in. z "Pytania na śniadanie". Powierzona mi rola w „The Voice of Poland” to dla mnie ogromny zaszczyt. Szczególnie w obliczu nieodkrytych muzycznych talentów, których nadal jest tak wiele. Cieszę się, że będę świadkiem narodzin kolejnego głosu Polski! Przyszłego artysty, który niczym himalaista, szturmem zdobędzie szczyty list przebojów. Przygoda zwana skrótowo „Voice-em” jest także dla mnie wejściem na ośmiotysięcznik w dorobku zawodowym. Podczas tej wyprawy, chciałbym każdemu okazać wsparcie, uraczyć dobrym słowem,...