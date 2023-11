Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska tworzą wspaniały duet w "Gogglebox. Przed telewizorem"! Widzowie uwielbiają komentarze dziewczyn do programów. Chyba nikt nie wyobraża sobie, żeby Sylwii i Ewy zabrakło w kolejnym sezonie show, a przypominamy właśnie na antenie TTV oglądamy jedenasty sezon! Wydaje się, że uczestniczki znają się od wielu lat, jednak prawda okazuje się zupełnie inna! Sylwia i Ewa poznały się przez przypadek. Jak do tego doszło, że wspólnie oceniają programy takie jak m.in. "Ukryta Prawda", "Mam talent" czy "Rodzinkę.pl"? Posłuchajcie, co zdradziła nam Sylwia!

Reklama

Co ciekawe, Bomba wcale nie miała ochoty na początku występować z Mrozowską. Ale jak to? Zobaczcie wideo!

Ewa Mrozowska nie do końca była przekonana, czy ma ochotę występować w show.

Reklama

Zobacz także: Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem" zdradza kogo najbardziej lubi w programie