Niespodzianki w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony"! Marta Manowska zdradziła, że chodzi o Pawła i Martę?! 

Emocje związane z 7. edycją "Rolnik szuka żony" sięgają zenitu! Już w najbliższa niedzielę TVP1 wyemituje finał bieżącego sezonu. Dowiemy się m. in. czy Paweł i Marta ogłoszą swój związek oraz czy Magdzie udało się ułożyć życie z Jakubem. Wiadomo będzie również, co dalej z relacją Ilony i Maćka, chociaż widzowie są dość sceptycznie nastawieni, co do tej pary. Wyjaśni się również jak potoczyły się dalsze losy Józefa i czy Dawidowi udało się zapomnieć o Martynie, jednak to nie koniec niespodzianek! Już 25 grudnia wyemitowany zostanie specjalny odcinek "Rolnik szuka żony", w którym dowiemy się, jak wyglądały ostatnie miesiące w życiu uczestników! Marta Manowska właśnie podkręciła atmosferę! Wygląda na to, że widzowie mogą nieźle się zaskoczyć! W dodatku na jej profilu pojawiło się zdjęcie z farmy Pawła, czy to oznacza, że to właśnie ta para nas zaskoczy?!

Jest na co czekać 😍- napisała gospodyni programu

Świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony" w Boże Narodzenie

Zbliża się oczekiwany przez widzów finał 7. edycji "Rolnik szuka żony". W tym sezonie zdecydowanie nie brakowało emocji! Już w najbliższą niedzielę zobaczymy finałowy odcinek, w którym wezmą udział wszyscy rolnicy, którzy szukali miłości w siódmej odsłonie show.

Finałowy odcinek to jednak nie koniec emocji. Dwa tygodnie później, dokładnie w Boże Narodzenie, wyemitowany zostanie także odcinek specjalny "Rolnik szuka żony". W świątecznym wydaniu dowiemy się, jak potoczyło się życie uczestników po finale. O tym, że będzie się działo poinformowała sama Marta Manowska na Instagramie:

I pamiętajcie! Po finale (20:15‼️‼️‼️) odcinek świąteczny też będzie! W pierwszy dzień Świąt! I to jaki ❤️

Przy okazji posta zamieściła zdjęcie, na którym widać uwielbiane przez widzów "Baśki" czyli szkockie krowy należące do Pawła! Czy to właśnie u niego i Marty zajdą największe zmiany, które w świątecznym odcinku zszokują widzów?

- Widzę... Baśki? ♥️❤️

- Mam wrażenie, że szykuje się niespodziewana niespodzianka 🤔🙈😍🤣

- Już nie mogę się doczekać 🤩

- Ja też 🤩 - dodała Marta Manowska

- O to już wiemy, że Baski❤️ będą w świątecznym odcinku ;) I kto następny, ciekawa jestem jak dziecko ;)

- Ja też byłam Już niedługo! 25 grudnia 😁😍❤️ jest na co czekać 😍 - dodała gospodyni programu

Już nie możemy się doczekać!

Świąteczny odcinek 7. edycji "Rolnik szuka żony" wyemitowany zostanie już 25 grudnia w Boże Narodzenie! Jak zdradza Marta Manowska - "jest na co czekać"!

Przed nami jeszcze finał 7. edycji show! Czy od finału do świątecznego odcinka wiele się zmieni?! Przed widzami programu "Rolnik szuka żony" jeszcze wiele niespodzianek!