Jurorów zachwyca Wiktoria Kula.

– Ta półfinałowa czwórka to dziewczyny, które już można by było puścić na wybieg i pokazać innym, jak chodzą profesjonalistki– twierdzi Ewa Minge. Podkreśla też, że program i opowiadane w nich historie mają wielką moc. – Widzę jego sens i mądrość. Ludzie chętnie go oglądają, bo jest niezwykle wzruszający, uczy nas tolerancji, otwartości, innego spojrzenia. Pokazuje też wiele dramatów, które – również dzięki nam – w tym programie zostały przekute w radości.