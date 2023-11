1 z 5

Za nami pierwszy odcinek show "Supermodelka Plus Size". Co się działo? Naprawdę sporo! Jeśli przegapiliście, to u nas znajdziecie podsumowanie i najlepsze fragmenty z programu, który okazał się hitem stacji Polsat!

Supermodelka Plus Size - co w 1. odcinku?

W pierwszym odcinku „#Supermodelki Plus Size” przed jurorami Ewą Minge, Emilem Bilińskim, Ewą Zakrzewską i Rafałem Maślakiem zaprezentowało się kilkanaście dziewcząt, niektóre – w strojach kąpielowych. Jury oceniało predyspozycje kandydatek do zostania supermodelką w rozmiarze plus. Liczyły się jędrność ciała, wzrost i odpowiednie proporcje, ale też wdzięk, pewność siebie i ciekawa osobowość.

Zobaczyliśmy m.in. Agnieszkę – świetnie zorganizowaną mamę czwórki dzieci, zdesperowaną, by udowodnić, że jest dla niej miejsce w programie. Justyna, kelnerka z Trójmiasta, przyznała, że jest pewna siebie, zbija majątek na napiwkach i że ma parcie na szkło. Kasia przed jury stanęła całkowicie bez kompleksów. – Lubię swoje kształty – stwierdziła z dumą. – Pracowałam na nie 24 lata. – Julicie, Kasi i Zuzie z powodu tuszy w szkole dokuczali rówieśnicy, przez co czuły się samotne i bezradne.

Natalia, kibicka Legii Warszawa, z docinkami kolegów radziła sobie inaczej:

Jak ktoś mnie przezywał ze względu na moją wagę, to dostał z liścia i już nigdy więcej czegoś takiego nie było – opowiadała w programie.

Część kandydatek musiała się zmierzyć z dość ostrą krytyką jury.

