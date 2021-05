Stella z "Love Island 3" pokazała nowe zdjęcie. Fani zachwyceni: "Jak Angelina Jolie"! 

Trzecia edycja "Love Island" okazała się prawdziwym hitem, a jej uczestnicy zapewnili widzom ogrom emocji. Jedną z ulubienic fanów Wyspy Miłości, i to już od pierwsze odcinka, stała się Stella Staniszewska. Dziewczyna, która skradła serce Piotra, dziś może pochwalić się naprawdę sporym gronem obserwatorów, którzy z zaciekawieniem śledzą jej życie oraz związek po programie. Teraz, kiedy Stella opublikowała na swoim Instagramie kolejne zdjęcie, jej fani nie mogli wyjść z zachwytu! Wszyscy stwierdzili, że wygląda jak... Angelina Jolie! Musicie to zobaczyć.

Dla swoich fanek Stella stała się prawdziwą inspiracją i wzorem do naśladowania. Uczestniczka "Love Island 3", która przeszła niezwykła metamorfozę i schudła 18 kilogramów, uwielbia dzielić się swoimi przemyśleniami na temat kobiecości i tego, co w życiu jest najważniejsze. Teraz na Instagramie Stelli po raz kolejny pojawił się wpis, który zachwycił jej fanów, ale to zdjęcie, które się przy nim pojawiło, zrobiło na nich największe wrażenie!

Każda z nas inaczej postrzega kobiecość i jej siłę. Ile kobiet na świecie tyle różnych odpowiedzi. Ale w tej różnorodności jest nutka tajemnicy, ciekawości i inspiracji. Bo Każda z nas ma różne doświadczenia, dzięki którym inaczej postrzega kolejne wydarzenia. Wszystkie sytuacje, zdarzenia, relacje, które doznałam w swoim życiu skłoniły mnie do wyciągnięcia różnych wniosków. A Każda łza, radość, pot, wszystkie wyrzeczenia, dodały odwagi i siły by udźwignąć więcej 💪 Jestem zatem wdzięczna za każdą lekcję, nawet za taką, która spędzała mi sen z powiek w danym momencie. Bo to dzięki nich jestem tu gdzie jestem❤️ Kto powiedział, że kobiety są słabe? 🤨

Stelli zdecydowanie nie brakuje siły i odwagi, a na zdjęciach, które dodała, pozowała z... karabinem! Kiedy jej fani zobaczyli ją w czarnym, krótkim seksownym topie, obcisłych spodniach, włosach związanych w wysoki kucyk i z bronią w ręku, okazało się, że wszyscy mają tylko jedno skojarzenie! Internauci zgodnie stwierdzili, że uczestniczka "Love Island 3" wygląda zupełnie tak samo, jak Angelina Jolie wcielająca się w postać Lary Croft!

- Lara Croft ❤️🔥🔥!! - Stella, jak Angelina Jolie 🔥🔥🔥 - Lara Croft 🔥🔥🔥 - pisali internauci.

Takich komentarzy jest o wiele więcej, a my musimy przyznać, że w takim wydaniu Stella wygląda naprawdę imponująco. Też widzicie to podobieństwo?

