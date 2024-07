Stacja Polsat rusza z nowym programem "Surprise, surprise", a jak się dowiedziało Party.pl, jednym z prowadzących został Stefano Terrazzino! Prowadzących będzie dwóch!

O czym będzie nowy program Polsatu Surprise, surprise?

Program „Surprise, surprise” to format z lat 80. z Wielkiej Brytanii. Od lat jest lubiany przez widzów w USA, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Holandii i Chinach. W show „Surprise, surprise”​ zwykli ludzie, którzy potrafili bezinteresownie pomóc innym, zostaną za to wynagrodzeni. W studiu dojdzie do wyjątkowych spotkań. Bohaterowie zostaną uhonorowani niespodzianką będącą spełnieniem ich życiowych marzeń. W programie pojawią się również historie rodzin, których członkowie od lat nie mają ze sobą kontaktu. Dzięki redakcji programu dojdzie na oczach widzów do wzruszających spotkań po latach.

Dlaczego akurat Stefano Terrazzino został gospodarzem programu? Ponieważ ma podejście do ludzi, potrafi słuchać i na castingu wypadł naturalnie. Oznacza to, że nie zobaczymy Stefano w tej edycji "Tańca z Gwiazdami". Stefano tuż po zakończeniu czwartej edycji show, w której tańczył z Małgorzatą Pieńkowską, zapowiedział, że to jego ostatnia edycja. Teraz już wiemy dlaczego. Stefano Terrazzino prowadzi też w TLC "Salon sukien ślubnych".

Będziecie oglądać "Surprise, surprise"?

Stefano Terrazzino i Aneta Zając niedawno kręcili spot reklamowy wiosennej ramówki Polsatu. Wszyscy myśleli, że może Stefano zagra w Pierwszej Miłości, a okazuje się, że to chodzi o nowy program Polsatu.

Stefano Terrazzino nie wystąpi w piątej edycji show "Taniec z gwiazdami", ale na pewno w jakimś odcinku specjalnym zobaczymy jego występ.

Zobacz zwiastun nowego programu "Surprise, surprise".