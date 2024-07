Stefano Silvino wygrał finał 9. edycji programu "You Can Dance"! Za nim ostatni odcinek tanecznego show, który wyłonił najlepszego tancerza w Polsce! Drugie miejsce zajęła Ola Borkowska. Nagrodą w programie było 100 tysięcy złotych oraz prestiżowe warsztaty taneczne w Stanach Zjednoczonych. To było niezwykle zacięte starcie, wielkie emocje i spora dawka przepięknego tańca. "You Can Dance" za nami! My już czekamy na kolejną edycję! A Wy? Jak oceniacie wynik?

Aleksandra Borkowska i Stefano Silvino walczyli o wygraną w "You Can Dance".

Ola Borkowska zatańczyła pięknie w finale, lecz nie udało jej się wygrać.

Stefano Silvino wygrał finał "You Can Dance"!

