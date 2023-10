Stefan Osztreicher wziął udział w polskiej wersji "Love Never Lies" dostępnej na Netflixie, gdzie pary zostały wystawiane na próbę swojej wierności. Niestety okazuje się, że po programie nie dzieje się u niego najlepiej. Stefan poinformował fanów, że choruje na białaczkę i właśnie rozpoczął swoją walkę o zdrowie:

Jak się czuje Stefan z "Love Never Lies" i jak wygląda jego sytuacja zdrowotna?

Stefan Osztreicher z "Love Never Lies" opublikował w sieci smutny post. Pozując na szpitalnym łóżku poinformował o tym, że choruje na białaczkę. Właśnie rozpoczął swoją pierwszą chemioterapię. Uczestnik show Netflixa przyznał, że jest w dobrych rękach:

Dziś pierwsza dawka chemii, organizm czuje się dobrze. Były tylko chwilowe bóle głowy, ale jest ok. Jestem w mega szoku, w jak dobre ręce trafiłem. Bardzo szybko działamy, podejście lekarzy i pielęgniarek do mojej osoby - top. Widać, że chcą mnie z tego wyciągnąć, a nie tylko podtrzymać. Dbają o mój komfort

W sieci opublikował również filmik ze szpitala, dodając:

Stefan z "Love Never Lies" może liczyć na wsparcie internautów oraz kolegów z innych reality show:

- Stefciu, raczek porwał się z motyką na słońce albo raczej na Stefka! Pokaz mu gdzie raki zimują ???????? uda się - napisał Krystian z "Hotelu Paradise"

- Wracaj do zdrówka! Jestem z tobą ???? - dodała Sara z "Hotelu Paradise"

- Stefan jesteś najlepszy????❤️ Dużo siły! Pokonasz tego gnoja! ???? - napisała Nana

- Pakuj walize bo lecimy na Ibizę !!

Jedna z twoich najważniejszych walk w życiu , tyle ze wskakujemy do tej klatki z toba wszyscy razem ! ???? a wtedy każdy wie ze wygrana jest twoja !! Wiec jazda, jazda ! W swoim stylu z głowa do góry , bo wiele mamy jeszcze do podbicia bro !!!

- Pamiętaj, nie poddajemy się, jak w piłce nożnej - gramy do końca, do ostatniego gwizdka! Ale mam nadzieję, że ten mecz wygrasz już przed czasem ????⚽️???? Czekamy na Ciebie ????????????