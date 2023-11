W sobotę, w najbliższym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Staszek Karpiel-Bułecka pojawi się na scenie jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych artystów, czyli Marylin Manson. Praca nad postacią skandalisty była bardzo żmudna.

- Zmierzenie się z takim artystą, takim wokalem – opowiada o swoich wrażeniach Maćkowi Dowborowi Staszek. – On jest oryginalny, nietuzinkowy i fajny.

- Zastanawiam się, jak to moje babcie odbiorą, ale one zawsze trzymają za mnie kciuki mocno, nieważne jaką postacią jestem, są zawsze ze mną, pozdrawiam je bardzo serdecznie. No babcie tak musiało być. Ale damy radę – dodaje wokalista Future Folk.