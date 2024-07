Już we wrześniu TVN pokaże nowe show - "Ślub od pierwszego wejrzenia", w którym uczestnicy będą brali ślub zaraz po tym, jak się poznają! O co chodzi? Poznajcie wszystkie szczegóły!

Nowy program TVN - Ślub od pierwszego wejrzenia

TVN program "Ślub od pierwszego wejrzenia" szykował prawie cały rok. Castingi do show rozpoczęły się już w listopadzie 2015 roku. Ogłoszenie brzmiało: "Jesteś samotny i spragniony miłości? Nie boisz się wyzwań? Fascynują Cię eksperymenty? Zgłoś się do nowego niezwykłego programu telewizyjnego! Pilnie poszukiwani odważni single i przebojowe singielki. Jeśli marzycie o odnalezieniu miłości w swoim życiu, ten program jest dla Was. Jeśli czujesz, że już nadszedł czas by stworzyć związek i jesteś w wieku 25-45 lat, zgłoś się do innowacyjnego i intrygującego programu”

Kim będą uczestnicy show i na czym będzie ono polegało? Uczestnicy show zostaną dobierani w pary przez... ekspertów - na podstawie zapachu, wzrostu, testów psychologicznych oraz życiowych doświadczeń. Kto to będzie? Dr Piotr Mosak - psycholog, Monika Staruch - seksuolog oraz prof. Bogusław Pawłowski - antropolog. Uczestnicy poznają się dopiero w urzędzie stanu cywilnego! Wtedy też zadecydują, czy wezmą ślub. Jeśli tak, to TVN zafunduje parze ślub i podróż poślubną!

Samotność to plaga naszych czasów, która dotyka coraz większą część społeczeństwa. Słyszymy o kolejnych rozwodach i rozpadających się związkach. Czy winę za to może ponosić także biologia? Podczas tego eksperymentu chcemy pokazać, że o sukcesie związku często decydują czynniki, których nie jesteśmy nawet świadomi – tłumaczy Grzegorz Madej, producent programu, w rozmowie z gazetą.pl.

Zapowiada się bardzo ciekawa jesień w TVN!

