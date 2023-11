Przed 34-letnim Sławomirem z "Rolnik szuka żony" stoi nie lada wyzwanie. Rolnik zaprosił trzy kandydatki do jego serca na swoje gospodarstwo. I teraz musi zdecydować, która z pań najbardziej mu się podoba, a która z dziewczyn nie ma u niego żadnych szans. O względy rolnika walczą: Gosia, Natalia i Marta. Ale czy wszystkie dziewczyny mają takie same szanse u strażaka z Kujaw? Zobaczcie, co Sławomir zdradził w rozmowie z nami!

Reklama

Rolnik zgłosił się do programu, aby znaleźć spokojną i szczerą kobietę, która ma własne zdanie i jest zdolna pójść na kompromisy. Czy uda mu się znaleźć miłość?