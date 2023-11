3 z 4

Okazuje się, że Madzia w przeszłości spała z dwoma kobietami. Co więcej, dziewczyna ujawniła w tych aktach, że zazwyczaj zakochuje się w gejach. To rozwścieczyło Oleha. Chłopak od dawna jest bowiem zazdrosny o jej zażyłą relację z Łukaszem. Czy jego obawy były słuszne? Madzia ma słabość do Łukasza?!