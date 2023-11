Oleh i Madzia już od kilku tygodni nie ukrywają, że połączyło ich gorące uczucie. Uczestnicy najnowszej edycji "Big Brothera" mocno się do siebie zbliżyli, a przed kamerami nie szczędzą sobie czułych gestów. Niestety, związek Madzi i Oleha od samego początku wzbudzał mieszane uczucia wśród widzów. Fani "Big Brothera" zwracali uwagę na dużą różnicę wieku między 31-letnią Magdą, a 20-letnim Olehem. Internauci przypominali także, że zanim Oleh wdał się w romans z Madzią, nominował ją do opuszczenia domu Wielkiego Brata.

-Boże, on ma tylko 20 lat i co chwilę kocha kogoś innego…

- Z jednej strony by coś chciała, a z drugiej się broni. Niech poczeka i zobaczy, co on o niej mówił i jak ją nominował w programie. Czuję, że jej to złamie serce.

-Oleh najpierw podbijał do Karoliny, później do Angeliki teraz do Madzi. po prostu chce wykorzystać dziewczynę żeby dłużej zostać w programie jako zakochana para. Oleh mówił ze chce zostać aktorem, ciekawe czy widzowie lykna te jego grane uczucia- komentowali internauci.