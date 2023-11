Sara wzięła udział w 4. edycji programu "Rolnik szuka żony". Śliczna blondynka starała się tam o względy Karola. Choć początkowo wydawało się, że oboje mają się ku sobie, ostatecznie rolnik nie zdecydował się kontynuować z nią znajomości. Sara odetchnęła z ulgą. Ona również nie chciała próbować stworzyć z nim związku.

Reklama

Sara wciąż jest aktywna na Instagramie. Jej fani mogą podglądać, jak wygląda jej życie prywatne. Przy okazji Sara chwali się tam również swoimi stylizacjami. Trzeba przyznać, że dziewczyna ma smykałkę do modnych rozwiązań. Zobaczcie sami!

Nie wiesz gdzie kupić nową sukienkę? Koniecznie sprawdź dostępny w Abou You kod rabatowy.

Stylizacje Sary z programu "Rolnik szuka żony 4"

Już w programie Sara wyróżniała się na tle swoich koleżanek. Dziewczyna nawet podczas prac w gospodarstwie dbała o to, by modnie wyglądać. Sara ma słabość do ubrań w odcieniach pastelowego różu, beżu oraz bieli. Wystarczy spojrzeć na jej Instagram, aby się o tym przekonać.

Ostatnio gwiazda "Rolnika" zaprezentowała się w bardzo kobiecej odsłonie. Sara postawiła na dopasowaną, beżową sukienkę z delikatnym golfem, która pochodzi ze sklepu Selfieroom. Zapłacicie za nią 69,99 zł. Sara do sukienki dobrała zamszowe szpilki marki Ryłko.

Jak oceniacie jej stylizację?

Instagram

Pamiętacie Sarę w programie "Rolnik szuka żony"? Tam również starała się wyglądać bardzo modnie

Instagram