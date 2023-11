Sandra Kubicka to jedna z największych gwiazd obecnej edycji "Tańca z gwiazdami". Światowej sławy modelka świetnie radzi sobie na parkiecie mimo swoich licznych kontuzji. Jej trener, Adam Adamonis, pęka z dumy! Czy to właśnie oni sięgną po Kryształową Kulę? Zobacz, co Adam Adamonis opowiedział nam o swojej tanecznej partnerce. Czy Sandra Kubicka stresuje się przed piątkowym odcinkiem "Tańca z gwiazdami"? Zobaczcie sami!

EastNews

