"Sanatorium miłości": Zdzisław na dwóch randkach! Do jednej z pań ma większą słabość

Za nami ósmy odcinek trzeciej serii "Sanatorium miłości", wyemitowany wcześniej o godzinę. Tym razem kuracjuszem odcinka po raz drugi został Zdzisław, który na randkę zaprosił Jadwigę:

Co jeszcze wydarzyło się w show?

Uczestnicy wybrali się m.in. na hodowlę alpak! Edward spacerował z Jadwigą, którą podrywał. Niestety, kobieta dała mu kosza. W rozmowie z Martą Manowską wyznał, że panie nie są nim zainteresowane:

Dostałem trzy kosze. Krystyna mnie zaprosiła na randkę, to byłem uniesiony pod niebiosa, a ona na randce mi powiedziała, że nie jestem w jej typie. Zapytałem, po co mnie zapraszała na randkę, nie odpowiedziała. Próbowałem do Jadzi, do Janiny. [...] Jestem zniechęcony.