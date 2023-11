Zbigniew Pyda z trzeciej edycji programu "Rolnik szuka żony" udzielił pierwszego od dawna wywiadu! W rozmowie z "Rewią" rolnik opowiedział m.in. o tragicznej śmierci syna. Sympatyczny uczestnik popularnego show TVP bardzo się otworzył...

Pana Zbigniewa los nie oszczędzał. 8 lat temu, w lutym, zmarła jego żona, Elżbieta. W 2017 roku, tuż przed Wigilią, jego syn Marek zginął w wypadku samochodowym. Do zdarzenia doszło 22 grudnia około godz. 16.30 w miejscowości Siedliszcze. 35-letni mężczyzna szedł poboczem drogi krajowej nr 12 Piaski - Chełm. Zginął potrącony przez autobus, którego kierowca zauważył go zbyt późno. Jak teraz zdradza Pyda - jego syn był pod wpływem alkoholu:

8 lat temu, 1 lutego, zmarła moja żona Elżbieta. Tak się składa, że tego samego dnia obchodzę urodziny. Zanim zacznę świętować, odwiedzam z kwiatami jej grób. Byliśmy dobry małżeństwem i bardzo mi jej brakuje. Teraz, tam w górze, opiekuje się naszym starszym synem Markiem. Zginął rok temu przed Wigilią, potrącony przez samochód. Miał 35 lat. Był pijany. Wiele razy prosiłem go, by poszedł na terapię. Na próżno. Widać tak musiało być. Śni mi się czasem. Jest spokojny i szczęśliwy... - mówi w Rewii.

Jak sobie radzi z tym dramatem?

W życiu pana Zbigniewa nie pojawiła się jeszcze kobieta, z którą chciałby się związać. Niedługo jedzie do sanatorium z nadzieją, że tam kogoś spotka. Nie ma co jednak liczyć na jego udział w "Sanatorium miłości":

Właśnie złożyłem dokumenty do sanatorium i czekam na skierowanie. Po raz pierwszy w życiu pojadę na taki odpoczynek. Ciekaw jestem, kogo tam spotkam. [...] Żeby ludzie powiedzieli, że brakuje mi sławy? To by dopiero było. Ale program oglądam - tłumaczy Zbigniew.