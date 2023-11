1 z 5

Nie da się ukryć, że ostatnia edycja "Rolnik szuka żony" wzbudziła ogromne emocje - jeszcze nigdy w historii programu nie było tylu kontrowersji! Do tego przyczynił się m.in. 64-letni Mikołaj, któremu nie udało się z nikim związać, za to zranił dwie kobiety - Teresę i Janinę. Teraz okazuje się, że Janina mocno to przeżyła, a swoje emocje postanowiła przelać w wierszu! Zraniona kobieta wyjawiła wiele intymnych szczegółów. Przeczytajcie szczegóły na kolejnych stronach galerii!

Zobacz: Którym rolnikiem lub rolniczką z 4. edycji "Rolnik szuka żony" jesteś PSYCHOTEST