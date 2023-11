W świątecznym odcinku przypomniano historię Ani i Grzegorza Bardowskich.

Ania wyznała:

Dziecko zmieniło całe nasze życie. To co z nim przeżywamy jest najpiękniejsze, wcześniej słysząc nie byłam w stanie sobie tego wyobrazić jak bardzo wszystko się zmieniło - dodała.

Ja jak Jana zobaczyłem oczy od razu szklane mi się zrobiły, i wiedziałem, że to jest najlepsze co mi się w życiu przytrafiło - przyznał Grzegorz.

Ania wychwaliła Grześka jaka ojca.

A Grzegorz dodał, że na początku mu się wydawało, że on wie najlepiej.

Za to powiedział o Ani jako mamie, że:

Za swojego synka to by mogła oczy wydrapać. Opiekuńcza. Syn jest jej oczkiem w głowie. Dla nas to on jest teraz centrum naszego świata.