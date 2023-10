Stanisław z programu "Rolnik szuka żony" był według widzów jedną z najbardziej kontrowersyjnych, ale i ciekawych postaci. Po udziale w show otrzymał propozycję gościnnego występu w programie "Jaka to melodia". Dlaczego nie chciał się w nim pojawić?

Stanisław miał się pojawić w dwóch programach poza "Rolnikiem", jednak jak się okazało, z jednego z nich zrezygnował. Reporterka Party.pl zapytała, dlaczego nie pojawił się w "Jaka to melodia". Na swoim Instagramie wcześniej napisał tylko, że poprosił o zastępstwo Kamila. Nam wyjaśnił, dlaczego podjął taką decyzję.

W pierwszym planie to ja miałem wystąpić z Kamilą i Elżbietą w "Jaka to melodia". Jednak po przemyśleniu tej sprawy stwierdziłem, że nie chcę się pokazywać w tym programie. (...) Kamil chyba wygrał, a ja go poprosiłem o zastępstwo, a on chętnie się zgodził - powiedział Stanisław.