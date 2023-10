Stanisław nie znalazł miłości w 8. edycji "Rolnik szuka żony", ale na szczęście jego wymarzona partnerka szybko pojawiła się w jego życiu. Niedługo po zakończeniu nagrań do show, młody rolnik poznał śliczną Anię, z którą do dziś tworzy szczęśliwy związek. Para jest ze sobą już od kilku miesięcy, a ostatnio Stanisław zdradził nam, co sprawiło, że Ania tak urzekła go swoją osobą.

- Przede wszystkim piękny uśmiech, piękne oczy. Bardzo mi się spodobał jej sposób bycia, bardzo taka wysoka energia, która fajnie nas uzupełnia na co dzień - powiedział nam Stanisław.

Stanisław z "Rolnik szuka żony" i Ania wezmą ślub?

Sielanka w ich relacji trwa! Czy zatem ta dwójka myśli już o tym, aby zalegalizować swój związek? O to również zapytaliśmy Stanisława!

- Troszeczkę chyba za wcześnie na takie rozmowy między nami, natomiast wszystko zmierza w dobrym kierunku - zaczął Stanisław.

Co jeszcze na ten temat zdradził nam młody rolnik? Zobaczcie nasze wideo powyżej, aby dowiedzieć się szczegółów.

