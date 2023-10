Na Facebooku "Rolnik szuka żony" pojawił się smutny komunikat o śmierci jednego z członków ekipy filmowej, Zbigniewa Woźnickiego.

Nie żyje Zbigniew Woźnicki, filmowiec, który pracował m.in. na planie "Rolnik szuka żony", m.in. przy oświetleniu. Produkcja show TVP 1 pożegnała przyjaciela na swoim Facebooku:

Przez te wszystkie lata wniosłeś wiele radości i uśmiechu do naszej ekipy. Twoja chęć do pracy i pomocy zawsze będzie w naszej pamięci. Twoja olbrzymia wiedza na temat historii, jaką się z nami dzieliłeś bardzo nam imponowała, a hasło "O Święta Tereso" dalej brzmi w naszych głowach i sercach i będzie przyświecać pamięci o Tobie. Już wszyscy dobrze wiemy, że "zupa to musi być zupa, a nie jakiś krem." Żegnamy Cię pogrążeni w wielkim smutku. Pozostaniesz w naszych sercach na zawsze. EKIPA ROLNIKA RIP Zbigniew Woźnicki [*] - czytamy.