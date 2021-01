"Rolnik szuka żony": Natalia pokazała swoje zdjęcie sprzed 5 lat! "Zakochana, szalona..." Bardzo się zmieniła?

Natalia z "Rolnik szuka żony" w siódmej edycji programu nie znalazła miłości, ale zyskała sporą popularność, a jej grono obserwatorów na Instagramie stale się powiększa. Kandydatka Pawła zdradza w relacjach, co się dzieje w jej życiu prywatnym i porusza ważne, często osobiste tematy. Teraz opublikowała swoje dwa zdjęcia, które dzieli 5 lat różnicy, pokazując, jak się zmieniła przez ten czas. I nie chodzi tylko o wygląd...

Po zakończeniu siódmej edycji "Rolnik szuka żony" głośno było o domniemanej relacji Natalii z bratem Pawła, ostatecznie jednak wiadomo, że nie są razem - Robert Bodzianny pochwalił się na Instagramie zdjęciem z nową partnerką. Tymczasem Natalia w mediach społecznościowych udowadnia, że z wiekiem czuje się lepiej i jest pewną siebie kobietą. Właśnie pokazała na Instagramie swoje zdjęcie w wieku 27 lat i zdradziła, że wtedy była zakochana i szalona:

Hot 33 vs sweet 27 ! czy starzej znaczy gorzej ? Napewno więcej kg 🙉🙈 27- zakochana, szalona! 33 ... szalona ! #starość #radość #wiecejznaczylepiej #zmiany #zacznijodsiebie grunt to dobre podejście do sprawy... #kobietapotrzydziestce - napisała Natalia na Instagramie.