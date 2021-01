"Rolnik szuka żony": Martyna, była kandydatka Dawida jest zakochana? Pokazała nagranie z tajemniczym mężczyzną! 

Serce Martyny z "Rolnik szuka żony" jest już zajęte? Czy była kandydatka Dawida znalazła swoje szczęście? Martyna podczas krótkiej relacji na InstaStories opublikowała nagranie z tajemniczym mężczyzną. Rolnik jednak nie wykorzystał swojej szansy, a jego faworytka zaczęła układać sobie życie z kimś innym? Spójrzcie sami!

Martyna wybrała się na randkę?

Martyna wystąpiła w siódmej edycji "Rolnik szuka żony" i była jedną z kandydatek Dawida. Rolnik od samego początku nie ukrywał, że to właśnie Martyna jest jego faworytką. Niestety, tuż przed ich randką Dawid powiedział coś, co przekreśliło szanse na ich związek. Rolnik wyznał bowiem Magdalenie i Martynie, że być może nie wybierze żadnej z nich. Martyna miała żal do Dawida, dlatego podczas randki powiedziała mu, że chce zrezygnować z programu. Rolnik był załamany, jednak jego faworytka nie zmieniła zdania i wróciła do domu. Co ciekawe, w finalowym odcinku Dawid powiedział, że wciąż chciałby spróbować stworzyć związek z Martyną, a kobieta w odpowiedzi zaproponowała mu spotkanie. Niestety, po jakimś czasie okazało się, że rolnik jednak nie odwiedził swojej byłej kandydatki.

W miniony weekend Martyna opublikowała w sieci krótkie nagranie, na którym widać, jak jedzie samochodem z tajemniczym mężczyzną. Czyżby to był jej nowy chłopak? A może to tylko przyjaciel? Kto wie, być może wkrótce Martyna rozwieje wątpliwości w tej sprawie!

Martyna pokazała krótkie nagranie z tajemniczym mężczyzną.

Instagram

Czyżby to była randka?