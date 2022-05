"Rolnik szuka żony": Małgorzata Borysewicz pokazała nową łazienkę. Jest po królewsku!

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" zdradziła, co robi podczas epidemii koronawirusa, a przy okazji pochwaliła się swoją łazienką. Jak ją urządziła? Jest bardzo luksusowo! Internauci są zachwyceni łazienką uczestniczki czwartej edycji programu o poszukujących miłości rolnikach. Musicie zobaczyć najnowsze zdjęcia Małgosi Borysewicz! Małgosia Borysewicz pokazała, jak urządziła łazienkę Małgosia Borysewicz od początku epidemii koronawirusa relacjonuje swoim fanom na Instagramie, jak teraz wygląda jej życie na wsi. Uczestniczka czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony" przyznała ostatnio, że w trudnych chwilach najwięcej siły daje jej rodzina - mąż i syn. Małgosia zdradziła również, jak stara chronić się przed wirusem. Mam nadzieję że korona na nasz koniec świata ❤️😳nie dotrze, bronimy się domowymi sposobami 😃- pisała na Instagramie. Teraz rolniczka opublikowała nowy wpis w którym zdradza, co robi, żeby nie nudzić się podczas "narodowej kwarantanny". Odcięta od świata korzystam z przyjemności, na które albo nie mam nigdy czasu, albo brakowało mi wytrwałości. Sprawdzam nowe przepisy, dokładniej dbam o samą siebie, robię sobie co dzień maseczki na twarz, czytam zaległe książki. Zróbmy dla siebie i innych coś dobrego, bo w końcu mamy dla siebie dużo czasu. Wykorzystajmy go mądrze! - napisała na Instagramie. Małgosia opublikowała również nowe zdjęcia, na których pozuje w swojej łazience. - Masz taką łazienkę w domu?😱 jak z luksusowego hotelu 🙂 - Piękna łazienka😉 - Pięknie. Skąd takie lustro???🔥🔥🔥🔥- komentują fani. Zobaczcie sami, jak Małgosia Borysewicz urządziła swoją łazienkę! Zobacz także: Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony"...