"Rolnik szuka żony": Julia i Marek zachwyceni Franiem! Czy zdecydują się na kolejne dziecko?

Dokładnie rok temu widzowie w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" dowiedzieli się, że Marek z trzeciej edycji show został ojcem! Teraz Marta Manowska postanowiła odwiedzić jego dom i zobaczyć, co słychać u uczestnika!

Marek od paru lat tworzy szczęśliwy związek z młodszą Julią, z którą poznali się przez internet. Rok temu doczekali się synka, Franciszka! Pojawienie się chłopca na świecie wzmocniło ich związek:

Julia: Ten rok minął nam bardzo szybko, ze względu na Frania. Każdy dzień był inny, każdy dzień nas czegoś innego uczył, każdy dzień nas zaskakiwał [...] Franek zmienił wszystko, my jesteśmy lepsi dla siebie nawzajem, scalił nas na pewno, dał nam wiele szczęścia, najprostszego szczęścia. [...] Gdy patrzę na Marka z Frankiem to jest to jeden z najpiękniejszych widoków w moim życiu. [...] W Marku widzę wspaniałego ojca