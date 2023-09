Wielkimi krokami zbliża się ślub Joanny i Kamila z "Rolnik szuka żony". Tymczasem jednak nowych, wspólnych relacji pary brak, co oczywiście mocno zaniepokoiło internautów. Kiedy więc Joanna zorganizowała na swoim Instagramie Q&A, nie mogło zabraknąć pytań na ten temat. Jeden z fanów zapytał wprost: - Gdzie Kamil? Nie widać go podczas relacji Joanna szczerze odpowiedziała, co aktualnie dzieje się w ich życiu! "Rolnik szuka żony": Joanna o rozłące z Kamilem W tym roku już dwie pary z "Rolnik szuka żony" powiedziały sobie sakramentalne "tak". Pod koniec czerwca ślub kościelny wzięli Paweł Bodzianny i Marta Paszkin , a w połowie lipca miłość i wierność ślubowali sobie Ada i Michał z 9. edycji programu. Teraz kolei fani "Rolnik szuka żony" z niecierpliwością czekają na wielki dzień Joanny i Kamila z 8. odsłony randkowego hitu telewizyjnej Jedynki. Ostatnio jednak internauci zauważyli, że para nie pokazuje wspólnych relacji na Instagramie. To oczywiście dało im powody do niepokoju. - Gdzie Kamil? Nie widać go podczas relacji - zapytał Joannę jeden z fanów. Joanna wyjaśniła, z czego wynika nieobecność partnera w jej instagramowych relacjach. Jak się okazało, na pewien czas partnerka Kamila przyjechała z córeczką do swoich rodziców, aby zająć się załatwianiem ślubnych spraw. W tym czasie Kamil intensywnie pracuje podczas żniw. - Tak jak pisałam wcześniej, pracuje. Czas żniw. Ja tutaj załatwiam sprawy ślubne. On skończy żniwa i przyjedzie na chwilowe wakacje przed kolejnymi zajęciami w polu - przyznała Joanna. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Manowska nie przyszła na wesele Ady i Michała: "Zaprosiliśmy ją, ale..." W kolejnej relacji Joanna z "Rolnik szuka żony" wprost przyznała, że niestety,...