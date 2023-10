Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" miesiąc temu zostali rodzicami małej Antosi i jak oboje przyznają, ich życie obróciło się o 180 stopni. Dumni rodzice coraz chętniej dzielą się zdjęciami pociechy. Tym razem uczestniczka miłosnego hitu Telewizji Polskiej pokazała przeuroczą fotkę, a w sekcji komentarzy nie zabrakło miłych słów. Zobaczcie sami!

Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" to jedna z par, która udowadnia, że dzięki programowi można znaleźć miłość. Zakochani są szczęśliwą parą od ponad roku, a cztery tygodnie temu na świecie pojawiła się ich wyczekiwana pociecha. Przed jakiś czas dumni rodzice ukrywali buzię swojej córeczki, jednak po wizycie kamer "Pytania na Śniadanie" w domu Joanny i Kamila, narzeczeni zmienili zdanie. Niedawno Joanna z "Rolnik szuka żony" po raz pierwszy pokazała twarz Antosi, a teraz pochwaliła się kolejnym wyjątkowym kadrem. Dziewczynka jest urocza.

Niby śpię, ale uśmiechnę się do mamy - napisała Joanna.

W komentarzach pojawiło się mnóstwo ciepłych słów, a fani "Rolnik szuka żony" zastanawiają się, do kogo Antosia jest bardziej podobna.

- Tosia jest małym cudem ❤️

- Uwielbiam was, a Antosia to cała mama ❤️❤️❤️

- Antonina to cały tata!! ❤️