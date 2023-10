Ślub Joanny i Kamila znanych z ósmej edycji show "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami. Dziewczyna pochwaliła się w sieci, że ostatnie chwile jako narzeczona spędza bardzo pracowicie i osobiście zadbała nawet o najmniejsze detale związane z weselem. Pokazała też, jak się relaksuje podczas przedślubnej gorączki. Zobaczcie, czym się podzieliła z obserwującymi.

"Rolnik szuka żony": Joanna czyni ostatnie przygotowania przed ślubem

Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony 8" pobiorą się już 8 września, zatem do "wielkiego dnia" zostało już niewiele czasu. Była uczestniczka telewizyjnego przeboju TVP już wcześniej ujawniła, że wesele nie będzie należało to tych najmniejszych - zaproszono 155 osób. Organizacja takiej imprezy to spore wyzwanie logistyczne, ale 24-latka podeszła do sprawy bardzo poważnie i wielu spraw dogląda sama. Na InstaStories zdradziła, czym się aktualnie zajmuje:

Chwila czasu na czytanie, a później zabieram się za tworzenie winietek i podziękowań dla gości - napisała w instagramowej relacji, pozując z poradnikiem dla rodziców na kolanach

Wygląda na to, że Joanna z "Rolnik szuka żony", podobnie jak wiele innych panien młodych uważa, że część papierowych dekoracji lepiej wykonać własnoręcznie, niż zlecać ich wykonanie wyspecjalizowanym firmom czy kupować "gotowce". W ten sposób nie tylko zyskuje się wyjątkowe, spersonalizowane ozdoby, ale i można nieco zaoszczędzić. Na InstaStories narzeczonej Kamila można było też podejrzeć dekoracyjny słoiczek z wiadomością dla weselnych gości:

Twoja obecność sprawiła, że dzień naszego ślubu jest jeszcze piękniejszy. Joanna&Kamil

Przypomnijmy, że Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" zaczęli szukać sali weselnej w styczniu. Wielu uznałoby, że nie mieli wiele czasu, ale i tak udało im się znaleźć odpowiedni obiekt. Zakochani ujawnili, że wesele będzie w stylu rustykalnym, a na stół wjadą specjały kuchni regionalnych - będą chcieli połączyć tradycje Wielkopolski z tymi z Lubelszczyzny.

Już zawczasu składamy narzeczonym najlepsze życzenia i ufamy, że reszta przygotowań też pójdzie jak z płatka!

