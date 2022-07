Joanna i Kamil w "Rolnik szuka żony" to kolejna para po Bogusi i Krzysztofie, która wyznała sobie miłość na oczach milionów widzów. Fani hitu Telewizji Polskiej kibicują im i trzymają kciuki za tę relację. W ostatnim odcinku Joanna przyznała, że nawet po powrocie do domu codziennie rozmawia z Kamilem: - Dzisiaj jestem bardzo szczęśliwa! Energii mam pełno. Czekam aż Kamil przyjedzie, żebym mogła go w końcu zobaczyć. Nie widzieliśmy się w sumie tydzień, ale relacja się nam bardzo dobrze rozwija. Codziennie piszemy, rozmawiamy, więc nie ma jakiegoś przestoju - powiedziała Joanna. Teraz Joanna zapytała swoich obserwatorów o wrażenia po ostatnim odcinku i oprócz pozytywnych komentarzy z gratulacjami, pojawiło się kilka pytań. Jeden z internautów zapytał wprost, czy Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" nadal są razem? Kandydatka rolnika odpowiedziała! Joanna i Kamil po udziale w "Rolnik szuka żony" nadal są razem? Związek Joanny i Kamila z "Rolnik szuka żony" wkracza na kolejny etap ! Para oficjalnie potwierdziła, że są zakochani i wygląda na to, że myślą o wspólnej przyszłości. W odcinku z rewizytami Joanna nie ukrywała, że tęskniła za Kamilem i nie mogła się doczekać, kiedy jej rodzina go pozna. Teraz jest już jasne, że Kamil oczarował nie tylko Joannę, ale przypadł do gustu również jej rodzinie. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Sielanka w relacji Joanny i Kamila! "Jestem zakochany" A tymczasem teraz kandydatka Kamila zdecydowała się odpowiedzieć na pytanie internauty, czy nadal są razem! Zaskakujące, co zdradziła Joanna z "Rolnik szuka żony". - Tak jak wiele razy pisałam, w odcinkach wszystko się wyjaśni. Lepiej być troszkę cierpliwym i poczekać na tę informację, bo później oglądanie...