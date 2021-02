Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z 7. edycji "Rolnik szuka żony" aktualnie trenują do 3. edycji "Dance Dance Dance". Na ich instagramowych profilach coraz częściej pojawiają się wspólne zdjęcia, pod którymi znajduje się również mnóstwo komentarzy od fanów.

Ostatnio jednak wśród wielu pozytywnych wpisów od wielbicieli, pojawił się też bardzo przykry komentarz. Jedna z internautek oschle skomentowała związek Marty i Pawła. Ukochana rolnika postanowiła odpowiedzieć i zrobiła to mistrzowski sposób!

"Rolnik szuka żony": internautka skrytykowała związek Marty i Pawła. Ukochana rolnika odpowiedziała!

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" aktualnie są zajęci przygotowaniami do "Dance Dance Dance". Parę pochłaniają treningi taneczne, a na ich instagramowych profilach, możemy zobaczyć coraz więcej zdjęć zza kulis programu. Wygląda na to, że udział w show sprawia im ogromną frajdę i zakochani są podekscytowani przygotowaniami do występu. Obydwoje kochają tańczyć, a jak wiadomo - taniec jeszcze bardziej zbliża do siebie ludzi!

Ostatnio na profilu Marty pojawiło się kolejne zdjęcie z planu "Dance Dance Dance". Możemy zobaczyć na nim piękną parę w eleganckich strojach, która jest pełna radości i uśmiechu. Pod postem pczywiście pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów.

Cudowna z Was para. Kibicuje Wam, nie tylko w tańcu 🥰❤️ Trzymam kciuki za tance i całokształt❤️❤️❤️ Piękni! Super się patrzy na Wasze szczęście ❤️ trzymamy kciuki Cóż za piękna para 😍🔥🔥🔥

Ale jedna z internautek zdaje się nie wierzyć w uczucie Marty i Pawła. Kobieta zamieściła przykry komentarz, na który w mistrzowski sposób zareagowała ukochana rolnika.

Ehh skończy się ten związek szybciej niż się zbudował - napisała internautka. u Pawła to samo pisałaś, także już to wiemy, dzięki - odpowiedziała z klasą Marta.

My podzielamy opinię większości internautów i nie mamy żadnych wątpliwości, że Marta i Paweł są dla siebie stworzeni! Trzymamy kciuki za ich miłość i udział w programie "Dance Dance Dance"!

Już 5 marca zobaczymy pierwszy występ Marty i Pawła na tanecznym parkiecie!