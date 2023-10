Elżbieta z "Rolnik szuka żony" podzieliła się radosną nowiną i zaskoczyła wyjątkowymi zdjęciami z wesela. "To był cudowny dzień" - napisała rolniczka. Na ten dzień Elżbieta czekała od dłuższego czasu, a teraz nie kryje radości. Spójrzcie na jej zdjęcia!

Elżbieta z "Rolnika" pokazała zdjęcia ze ślubu!

Elżbieta Czabator z "Rolnik szuka żony" nie znalazła miłości w programie, mimo że początkowo jej relacja z Markiem wydawała się obiecująca, to jednak zakończyła się w atmosferze skandalu. Po zakończeniu przygody z programem Elżbieta zaprzyjaźniła się z wieloma uczestnikami nie tylko z "Rolnik szuka żony", ale i "Sanatorium miłości". Ostatnio rolniczka publikowała zdjęcia z Piotrem Hubertem Langfortem z "The Voice Senior" oraz "Sanatorium miłości", na których pozowali objęci. Co więcej Elżbieta nie dementowała plotek na temat ich relacji, a teraz Elżbieta razem z Piotrem Hubertem pojawili się na ślubie. To była wyjątkowa uroczystość, bo za mąż wyszła córka Elżbiety z "Rolnik szuka żony".

To był cudowny dzień ❤️????ślub mojej kochanej córeczki Wiktorii❤️❤️???? - napisała Elżbieta z "Rolnik szuka żony".

Elżbieta z "Rolnik szuka żony" na weselu córki prezentowała się jak milion dolarów w niebieskiej, długiej sukni z rozcięciem na nodze. Na zdjęciu widać, że rolniczka wyglądała na szczęśliwą, pozując u boku Piotra Huberta z "Sanatorium miłości".

Instagram / elżbietaczabator

Być może Elżbieta z "Rolnik szuka żony" w końcu znalazła szczęście u boku mężczyzny. Sympatyczna i pełna energii podbiła serca widzów Telewizji Polskiej, a teraz wygląda na to, że również jednego z uczestników "Sanatorium miłości".

Instagram @elzbietaczabator

Instagram @elzbietaczabator