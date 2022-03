Marta Paszkin i Paweł Bodzianny przeżywają naprawdę niezwykły czas w swoim związku. Para niedawno zakończyła remont wymarzonego, wspólnego mieszkania, po czym pochwaliła się radosną nowiną! Już niedługo na świecie pojawi się synek pary! Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z tego powodu zdecydowali się wziąć jak na razie jedynie ślub cywilny, ale to nie oznacza, że nie przygotowują się do kościelnej uroczystości. Kto by pomyślał, że w przygotowaniach może pomagać córka Marty i to w wyjątkowy sposób!

"Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pochwaliła się kolejnym talentem córki

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny wzięli już ślub cywilny. Na uroczystości Marta Paszkin wyglądała przepięknie - pojawiła się w delikatnej sukience podkreślającej ciążowy brzuszek. Ukochana Pawła Bodziannego przyznała zresztą, że aktualną ciążę bardzo szybko było widać i fani słusznie już od dawna pytali zakochanych o to, czy spodziewają się dziecka! W rozmowie z nami Marta i Paweł zdradzili płeć dziecka i wyznali, że będzie to synek! W związku z pojawieniem się nowego członka rodziny, zakochani odłożyli w czasie ślub kościelny i wesele, ale to nie oznacza, że przestali go planować!

Marta Paszkin pochwaliła się nagraniem córki, która już projektuje swojej mamie piękną, ślubną suknię. Z nagrania wynika, że dziewczynka postawiła na klasyczną biel i szeroki dół, typowy dla ślubnych sukien! Dumna mama pochwaliła się na Instagramie rysunkiem i wycinanką Stefanii:

- Stefi projektuje mi właśnie suknię na ślub kościelny - pochwaliła się dumna Marta Paszkin.

marta_paszkin/Instagram

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin zdradziła, czy pokaże twarz synka. Pisze też o ojcu córki

To nie pierwszy raz, gdy Marta Paszkin chwali się talentem i wrażliwością Stefanii. Córka uczestniczki "Rolnik szuka żony" ma wiele talentów i jest bardzo wrażliwą dziewczynką. Gdy Marta i Paweł wybrali się do Dubaju, by kupić obrączki, Marta zdradziła, że na wrażliwej Stefi nie zrobiłyby wrażenia wielkie wieżowce, a urocze zwierzątka, które można spotkać na ulicy. Nic więc dziwnego, że Stefania przejmuje się rodzinnymi wydarzeniami. Już niedługo na świecie pojawi się jej brat, a mama stanie na ślubnym kobiercu! Dlatego właśnie dziewczynka chce, żeby Marta wyglądała przepięknie i zaprojektowała jej suknię ślubną.

Instagram/Marta Paszkin

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin chwali się coraz większym ciążowym brzuszkiem

Marta i Paweł jeszcze nie zdradzili, kiedy planują wziąć ślub kościelny. Obojgu zależy jednak na dobrej zabawie i pięknej uroczystości, dlatego możemy się domyślić, że para poczeka, aż ich syn nieco podrośnie. Ponieważ Marta Paszkin lubi oryginalny styl i ciekawe rozwiązania, możemy się domyślić, że postawi na oryginalną suknię ślubną! A jak Wam się podoba ta, którą miała na sobie na ślubie cywilnym?