Ania i Grzegorz Bardowscy, którzy poznali się w drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony" zaskarbili sobie sympatię widzów, którzy mimo biegu lat, wciąż chętnie podglądają ich życie prywatne - tym razem już dzięki mediom społecznościowym. Uwielbiana para tworzy zgrane małżeństwo już od ponad czterech lat. Jak dziś oboje wspominają dzień, w którym postanowili przysiąc sobie wieczną miłość? Kiedy gościliśmy ich w naszym studiu, nie mogliśmy o to nie zapytać. Jak się okazuje, dzień ślubu Ani i Grzegorza Bardowskich był pełen emocji i nie zabrakło w nim stresujących momentów. Jednym z nich był pierwszy taniec młodej pary, który nie do końca poszedł po ich myśli. Co takiego wydarzyło się na parkiecie? Cóż... Grzegorz Bardowski zdecydowanie zwala winę na piosnkę, do której postanowili zatańczyć, a Ania? Musimy przyznać, że nie znamy nikogo, kto na swój ślub wybrał ten utwór. Posłuchajcie naszej rozmowy z gwiazdami "Rolnik szuka żony" i sami zobaczcie, co postanowiło zdradzić nam sympatyczne małżeństwo.

Jak dziś zakochani wspominają dzień swojego ślubu? Okazuje się, że nie obeszło się bez wpadki.

