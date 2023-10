Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" aktualnie budują swój wymarzony dom. Prace idą pełną parą, a o nowych postępach najczęściej dowiadujemy się z mediów społecznościowych Ani i Grzegorza. Ostatnio para pochwaliła się projektem swojej luksusowej łazienki, która będzie utrzymana w jasnych barwach.

Reklama

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ania i Grzesiek Bardowscy zdradzili nam, ile wydali już na budowę domu! Oszałamiająca kwota

Jednak podczas rozmowy z reporterką Party.pl okazało się, że Grzegorz nie jest do końca zadowolony z tego, jak będzie wyglądać to pomieszczenie i wygląda na to, że w projekcie zajdą pewne zmiany. Co więcej do wprowadzenia tych zmian zainspirowali ich... internauci.

Reklama

Jak finalnie będzie wyglądać ich łazienka? Zobaczcie, co na ten temat powiedzieli nam Ania i Grzegorz!