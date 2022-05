Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" co jakiś czas relacjonuje w mediach społęcznościowych kolejne etapy budowy nowego domu. Niedawno rolniczka mocno zaskoczyła swoich obserwatorów wyborem ciemnej elewacji , a teraz przyszedł czas na koleją ważną decyzję i przed parą zakup płytek! Na jaki kolor zdecyduje się Anna Bardowska? Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" wybiera płytki do nowego domu! Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych par, która znalazła miłość w hicie Telewizji Polskiej. Para mocno rozwinęła swoją działalność w sieci, a Anna Bardowska została jedną z popularniejszych influencerek. Prywatnie wychowują dwójkę dzieci i spełniają marzenie o własnym domu. 200-metrowy projekt, który wybrali Anna i Grzegorz Bardowscy zachwycił internautów , a teraz okazuje się, że rolniczka już wybiera elementy do wykończenia wnętrz. Czy to oznacza, że przeprowadzka zbliża się wielkimi krokami? Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska o świątecznym prezencie dla syna. Będziecie zdziwieni! Anna Bardowska opublikowała w relacji na Instastory kilka modeli płytek. Jak wiadomo rolniczka lubi kolor szary i wygląda na to, że w nowym domu też będzie dominował... Rolniczka, co jakiś czas zdradza szczegóły dotyczące urządzania wymarzonego domu. Anna Bardowska pochwaliła się już projektem łazienki i salonu , a niedawno zdradziła, jak będą wyglądały pokoje dziecięce. Niedawno Anna Bardowska pokazała, jak wygląda elewacja na ich domu. Para ostatecznie postawiła na płytki klinkierowe. Być może niebawem rolniczka pokaże dom w pełnej okazałości.