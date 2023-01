"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska nie jest zadowolona z nowego domu!? "Brakuje mi…"

Anna Bardowska udostępniła na swoim Instagramie nowe, profesjonalne zdjęcia z jesiennej sesji z dziećmi, Jasiem i Liwią. W komentarzach zaś rozpętała się niezła burza, ponieważ niektórzy fani uczestniczki "Rolnik szuka żony" uważają, że wkrótce ogłosi ona radosną nowinę o trzecim dziecku. Na jeden z takich komentarzy żona Grześka zareagowała. Coś jest na rzeczy? Zobaczcie sami. Czy Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" jest w trzeciej ciąży? Ania i Grzegorz Bardowscy znaleźli miłość już kilka lat temu na planie hitowego show "Rolnik szuka żony". Po hucznym ślubie Bardowskich z "Rolnika", który odbył się w 2016 roku, Ania i Grzegorz doczekali się dwójki dzieci, Jasia i Liwii, teraz zaś swoją uwagę poświęcają na remont nowego domu. Prace są już prawie na końcowym etapie, a fani tej pary z przyjemnością oglądają kolejne stylowe pomieszczenia, które pokazują, inspirując się ich wyborami. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ania Bardowska pokazała meble do nowego salonu. Wybrała różową kanapę Remont remontem, ale w tym całym zamieszaniu Bardowska nie zapomina oczywiście o swoich dzieciach. Niedawno wybrała się na jesienny spacer z Liwią i Jasiem, pisząc: To był piękny dzień. U Was też tak cieplutko? - napisała Anna Bardowska pod najnowszymi fotkami. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Ania Bardowska (@ania.bardowska) Zobacz także: Grzegorz Bardowski z "Rolnik szuka żony" na meczu Roberta Lewandowskiego zwrócił się do Anny! Pod...