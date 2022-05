"Rolnik szuka żony": Ania Bardowska rozpoczęła majówkę od kłótni z mężem! Pokazała, co działo się później

Ania Bardowska opublikowała w sieci zdjęcie z romantycznej randki z Grześkiem. Okazuje się, że byli uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" wybrali się w naprawdę wyjątkowe miejsce. Spójrzcie sami, gdzie pojechali w miniony weekend! Fani z pewnością pamiętają zamek, w którym Ania i Grzesiek rozmawiali o swoich uczuciach w programie "Rolnik szuka żony"! Ania i Grzesiek z "Rolnik szuka żony" na romantycznej randce Ania i Grzesiek to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych i najsympatyczniejszych par, które poznały się na planie programu "Rolnik szuka żony". Para wzięła udział w drugiej edycji hitu Telewizyjnej Jedynki, a kilka miesięcy później powiedzieli sobie sakramentalne "TAK". Ania i Grzesiek Bardowscy do dziś tworzą szczęśliwe małżeństwo, a owocem ich miłości są syn Jaś i córeczka Liwia. W miniony weekend Ania i Grzesiek Bardowscy postanowili wybrać się na randkę w miejsce, gdzie wszystko się zaczęło! Para spędziła romantyczną randkę w miejscu, gdzie Grzesiek zaprosił Anię, kiedy była jeszcze jego kandydatką w "Rolnik szuka żony". Kto poznaje to miejsce? 🥰 Dzisiaj wybraliśmy się na krótką wycieczkę. 🚙- napisała Ania. Jak na zdjęcie i wpis Ani zareagowali internauci? - Wasza randka w rolniku - Zamek Grodziec i pierwsze deklaracje❤ - Jeżeli dobrze kojarzę, choć mogę się mylić to tam byliście na randce w RSŻ ❤️🤔- pisali fani. taaaak❤️- odpowiedziała Ania Bardowska. Zobaczcie zdjęcia z romantycznej randki Ani i Grześka! Zobacz także: Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" w modnej kurtce na wiosnę z Zary. Teraz kupicie ją o połowę taniej! Ania i Grzesiek na randce. ...