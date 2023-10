Adrianna i Michał 16 lipca powiedzieli sobie "Tak", a ich ślub wyglądał jak z bajki. Para znalazła miłość w programie "Rolnik szuka żony", a teraz żona Michała zdradza kulisy wesela i jego organizacji. Zdecydowała się zatrudnić profesjonalną wedding plannerkę? Wszystko zdradziła!

Adrianna z "Rolnik szuka żony" odsłania kulisy ślubu

Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony" mimo młodego wieku w programie wykazali się dojrzałością i spełnili swoje marzenia o znalezieniu drugiej połówki. Para rok po tym, jak pojawiła się w randkowym hicie Telewizji Polskiej, wzięła ślub. Adrianna w sieci pochwaliła się zdjęciami z wesela i trzeba przyznać, że wszystko było dopięte na ostatni guzik. Teraz uczestniczka hitu TVP odpowiedziała na pytania internautów i zdradziła kulisy organizacji wesela. Wśród pytań nie zabrakło tych dotyczących korzystania z usług profesjonalnej wedding plannerki. Adrianna zdradziła prawdę!

- Sama sobie byłam wedding planerką - wyznała szczerze Adrianna i dodała: Ja zajmowałam się całą organizacją wesela.

Adrianna odpowiedziała też na pytanie, dlaczego para zdecydowała się zorganizować ślub na Podlasiu, a nie w rodzinnej Łodzi. Żona rolnika wymieniła aż trzy powody:

Po 1 gospodarstwa - i tutaj nie trzeba dużo mówić Po 2 koszty, w Łodzi jest 3 razy drożej I o wiele bardziej podobają mi się takie podlaskie wesela

Żona rolnika zdradziła też do jakiego utworu tańczyli swój pierwszy taniec i jest to "You can do magic" zespołu America. Para nie zdecydowała się na specjalny układ, a przed wielkim wydarzeniem w domu ćwiczyli zaledwie kilka razy. Adrianna sprawdziła się w roli wedding plannerki?

